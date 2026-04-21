In prossimità dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Centro Sociale Incontro APS organizza un importante momento di riflessione collettiva dedicato alla nostra Carta Costituzionale. L’appuntamento è per giovedì 23 aprile, alle ore 16:00, presso la Sala Piccola al pianterreno del Centro Incontro, in Giardini 1° Maggio, 7. L’incontro, dal titolo “Attualità della Costituzione, dalla Liberazione ai giorni nostri”, nasce dalla volontà di onorare la memoria storica dell’Italia non solo come celebrazione del passato, ma come impegno civile per il presente. Un impegno che richiama con forza il monito di Sandro Pertini: la Costituzione va difesa ad ogni costo, perché rappresenta il baluardo delle nostre libertà.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare e vede la preziosa collaborazione dell’ANPI Golfo Dianese, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISRECIM) e di LIBERA contro le mafie, Imperia. Il dibattito, presentato e moderato da Rosanna Brun, presidente del Centro Sociale Incontro, vedrà gli interventi di relatori d’eccezione: Giovanni “Beppe” Rainisio – Presidente ISRECIM, Zefferino Ardissone – Presidente ANPI Golfo Dianese, Caterina Garibbo – LIBERA Imperia. Al centro della discussione ci sarà l’idea della Costituzione come organismo “vivo”, che richiede la partecipazione attiva di ogni cittadino.

Come ricordava Piero Calamandrei: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. […] Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per riaffermare, insieme, i valori di democrazia, giustizia e libertà che sono il cuore pulsante della nostra Repubblica.

INFO E DETTAGLI:

Giovedì 23 aprile 2026 Orario: Ore 16:00 Sala Piccola (pianterreno), Centro Incontro – Giardini 1° Maggio, 7 – San Bartolomeo al Mare (IM)