La banda musicale di Diano Marina, la premiazione degli alunni delle scuole, la deposizione delle corone di alloro davanti ai monumenti di tutto il golfo, l’orazione del sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, l’inno di Mameli, il saluto dei sindaci davanti alle lapidi dei caduti e tanto altro.

La mattinata a Diano Marina e nel golfo é stata qualcosa di veramente unico. Così é stato celebrato il 25 aprile nella Città degli Aranci alla presenza dei primi cittadini dei comuni, delle associazione dei combattenti, i militari e tanti cittadini. Di seguito alcune immagini.