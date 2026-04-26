Doppio intervento nella giornata di oggi, domenica 26 aprile, dei Vigili de Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti per due volte per altrettante auto a fuoco.

Il primo soccorso, si é verificato poco prima delle 15 a Tortona, in corso della Repubblica per un’automobile che ha preso fuoco.

L’incendio più grave, tuttavia, si è verificato poco dopo le 19 alla frazione Tassara di Avolasca, per un grave incendio che. come potete vedere dall’immagine in alto ha completamente distrutto la vettura e parte del porticato dove la stessa era stata parcheggiata.

Sul posto, oltre al pompieri é intervenuto anche il Sindaco di Avolasca per verificare cosa effettivamente fosse accaduto. I pompieri tortonesi sono rientrati in sede verso le 20,30.