Con profondo dolore ho appreso della scomparsa improvvisa del notaio Luciano Mariano, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, una figura che ha rappresentato un punto di riferimento importante per tutto il territorio. Nel corso del suo mandato ha saputo coniugare competenza e visione, sostenendo con convinzione progetti strategici per la crescita della comunità, in particolare nel campo della sanità e della ricerca.

Il suo impegno a favore del percorso di riconoscimento IRCCS dell’AOU di Alessandria è stato concreto e lungimirante. Attraverso il sostegno a borse di studio, estese anche alla sede di Casale, ha contribuito a investire sui giovani professionisti e sul rafforzamento del nostro sistema sanitario.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità fatta di responsabilità e visione che le istituzioni hanno il dovere di portare avanti, proseguendo nel sostegno a percorsi di innovazione, formazione e cura.

Alla sua famiglia, ai colleghi della Fondazione e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, rivolgo il mio più sincero cordoglio”.