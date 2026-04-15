Riparte con rinnovato entusiasmo la rassegna culturale “Incontri di primavera“, promossa dall’associazione Communitas Diani, giunta quest’anno la sua quarta edizione. Un appuntamento ormai atteso nel panorama locale, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio storico artistico e riscoperta delle radici spirituali del territorio Dianese.

L’iniziativa si distingue per la proposta di apertura straordinaria di edifici religiosi spesso poco conosciuti, offrendo al pubblico un’occasione unica per accedere ai loro interni ed approfondirne la storia, l’arte e il significato devozionale. Un impegno concreto, quello dell’associazione volto a rendere accessibile un patrimonio diffuso che rappresenta una componente fondamentale dell’identità locale.

Si inizia domenica 19 aprile alle ore 16:00 a Moltedo, frazione di Diano San Pietro dove l’associazione illustrerà la cinquecentesca chiesa di San Pantaleo dalla bella facciata, che costituisce un interessante esempio di neoclassicismo nella zona, con bassorilievo che rappresenta il santo medico, ma patrono dell’edificio. L’interno a navata unica accompagna i fedeli al presbiterio rialzato da un gradino in cui si ammirano l’altare marmoreo, il settecentesco crocifisso e il baldacchino.

Il secondo appuntamento domenica 3 maggio alle ore 16:00 a Poiolo, frazione di San Bartolomeo Al Mare: grazie alla collaborazione con l’associazione “Cà de Puio” si visiterà la chiesa di Sant’Anna al cui interno si può osservare il polittico del cosiddetto “Pancalino” al cui centro la Madonna è incoronata da graziosi angioletti. Altre opere di particolari pregio sono la Decollazione di San Giovanni battista e il settecentesco crocifisso processionale realizzato con particolari significativi della passione di Cristo.

L’iniziativa è interamente gratuita. Si raccomanda di indossare calzature comode. Per informazioni communitasdiani@gmail.com

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