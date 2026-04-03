Due interventi di rilievo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, venerdì 3 aprile. Il primo ha riguardato un salvataggio di un ragazzo e una ragazza che erano rimasti intrappolati all’interno di una camera da letto. La porta, che evidentemente era chiusa a chiave dall’interno, non si apriva più malgrado i giovani abbiano provato più volte ad aprirla. Dopo diversi tentativi sono costretti a chiamare i pompieri Tortonesi che li hanno liberati.

Il secondo intervento riguarda un incidente stradale che si é verificato nel tardo pomeriggio a Castellar Guidobono ed ha visto coinvolte due auto: una fiat 500 e una Bmw che si sono scontrate nei pressi del semaforo lungo la statale per Casalnoceto. Ad avere la peggio é stata una giovane ragazza di 23 anni che ha riportato contusioni e feriti per fortuna non gravi.