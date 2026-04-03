Prende il via a Cervo il primo appuntamento di una serie di eventi nell’anno giubilare speciale dedicato a San Francesco d’Assisi, nel ricordo dell’ottavo centenario della sua morte. Un percorso che accompagnerà la comunità tra cultura, spiritualità e momenti di condivisione.

L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Pro Loco Progetto Cervo, si aprirà sabato 4 aprile 2026 alle ore 15.30 presso l’Oratorio di Santa Caterina. Qui sarà presentato ‘Laudato Sie – Dal Cantico delle Creature di San Francesco’, di Sandro Frisia e a cura di Federica Podestà.

All’evento interverranno la sindaca Lina Cha, Nicolangelo D’Acunto, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e l’Associazione San Giorgio Musica, contribuendo a dare valore a un momento che unisce riflessione culturale e dimensione artistica.

L’appuntamento segna l’inizio di un calendario più ampio di eventi pensati per valorizzare la figura del Santo il suo messaggio, ancora attuale. Un invito aperto a tutta la cittadinanza a partecipare a un’iniziativa che intreccia tradizione, arte e identità del territorio.

Si ricorda inoltre che con il progetto ‘Luci’ prosegue sulla facciata della Chiesa di San Nicola l’omaggio a San Francesco, collegato alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del Santo.

“Con questo primo appuntamento inauguriamo un percorso importante per la nostra comunità – sottolinea la sindaca Lina Cha –. Celebrare San Francesco d’Assisi significa riscoprire valori universali in un dialogo che unisce cultura e spiritualità”.

L’iniziativa si svolgerà dal 4 aprile al 7 maggio. Per informazioni è possibile contattare il numero +39 393 8627492.