LISONDRIA,

          Ra nostra cytà.

Lisondria à l’ha ra so storia,

da tonç sa stidiaja,

el basta an po’ d memoria,

per jesi ricurdaja.

– o = O = o –

Ancon an po’ d’uservasion,

u j’è, chi e là,  d’adugè

di grondius bej canton,

el basta ammachi andej à serchè,

is vigu con an po’ d’atension.

– o = O = o –

El paesagi l’è singular,

ogni stagion l’ha i so culur,

à l’è sugestiv, da uardè,

l’anconta .. ancon stupur

– o = O = o –

Ansichì gnonca l’art

la po nenta manchè,

la puesea à l’è na part

anteresonta, d’ascutè.

– o = O = o –

U j’era, in temp

A SONSO PER RA CYTÀ”*

Propi in bon cument

à ra nostra realtà.

Qul’epuca à l’è andacia,

à l’è nenta ancur turnaia!

Con el cor à la spiciuma,

per jesi meij ricurdaja.

* Rubrica publicaja da  La Vus Lisondreña

à l’è quc’ani d’adess: in viagi per el strà

ed Lisondria, per andè à serchè i canton

pì sugestiv.

ALESSANDRIA

          La nostra città

Alessandria ha la sua storia,

da tanti già studiata,

basta un poco di memoria,

per esser ricordata.

– o = O = o –

Con un po’ d’osservazione,

c’è, qui e là, d’adocchiare

dei grandiosi angoli,

basta solo andarli a cercare,

si vedono con un po’ d’attenzione.

– o = O = o –

Il paesaggio è singolare,

ogni stagione ha i suoi colori:

è suggestivo, d’ammirare,

incanta … con stupore.

– o = O = o –

Costì neanche l’arte

non può mancare,

la poesia n’è una parte,

è interessante, d’ascoltare!

– o = O = o –

V’era un tempo

“AZONZO PER LA CITTÀ”*

Proprio un buon commento

alla nostra realtà.

Quell’epoca è passata,

ancor non è tornata!

Con il cuore l’aspettiamo,

per essere meglio ricordata.

*Rubrica pubblicata da La Voce Alessandrina or è qualche anno: una carrellata per le strade di Alessandria, alla ricerca di scorci caratteristici.

Franco Montaldo     