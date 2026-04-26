LISONDRIA,
Ra nostra cytà.
Lisondria à l’ha ra so storia,
da tonç sa stidiaja,
el basta an po’ d memoria,
per jesi ricurdaja.
– o = O = o –
Ancon an po’ d’uservasion,
u j’è, chi e là, d’adugè
di grondius bej canton,
el basta ammachi andej à serchè,
is vigu con an po’ d’atension.
– o = O = o –
El paesagi l’è singular,
ogni stagion l’ha i so culur,
à l’è sugestiv, da uardè,
l’anconta .. ancon stupur
– o = O = o –
Ansichì gnonca l’art
la po nenta manchè,
la puesea à l’è na part
anteresonta, d’ascutè.
– o = O = o –
U j’era, in temp
“A SONSO PER RA CYTÀ”*
Propi in bon cument
à ra nostra realtà.
Qul’epuca à l’è andacia,
à l’è nenta ancur turnaia!
Con el cor à la spiciuma,
per jesi meij ricurdaja.
* Rubrica publicaja da La Vus Lisondreña
à l’è quc’ani d’adess: in viagi per el strà
ed Lisondria, per andè à serchè i canton
pì sugestiv.
ALESSANDRIA
La nostra città
Alessandria ha la sua storia,
da tanti già studiata,
basta un poco di memoria,
per esser ricordata.
– o = O = o –
Con un po’ d’osservazione,
c’è, qui e là, d’adocchiare
dei grandiosi angoli,
basta solo andarli a cercare,
si vedono con un po’ d’attenzione.
– o = O = o –
Il paesaggio è singolare,
ogni stagione ha i suoi colori:
è suggestivo, d’ammirare,
incanta … con stupore.
– o = O = o –
Costì neanche l’arte
non può mancare,
la poesia n’è una parte,
è interessante, d’ascoltare!
– o = O = o –
V’era un tempo
“AZONZO PER LA CITTÀ”*
Proprio un buon commento
alla nostra realtà.
Quell’epoca è passata,
ancor non è tornata!
Con il cuore l’aspettiamo,
per essere meglio ricordata.
*Rubrica pubblicata da La Voce Alessandrina or è qualche anno: una carrellata per le strade di Alessandria, alla ricerca di scorci caratteristici.
Franco Montaldo