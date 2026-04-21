In collaborazione con l’Associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”, proponiamo un breve corso di avvicinamento alla recitazione teatrale che si terrà per tutto il mese di maggio, con incontri settimanali di 3 ore nei giorni da stabilire a seconda della disponibilità dei partecipanti.
Durante le lezioni verranno spiegate le varie tecniche di recitazione, da mettere in atto con esercizi di improvvisazione, preceduti da esercizi corporei. Oltre a tutto questo, non potrà mancare lo studio dell’ortoepia e dizione.
Le lezioni si terranno nelle sede dell’Associazione “Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia”, in via Giani 18 a Serravalle Scrivia.