Sabato 18 aprile l’Associazione Praugrande organizza un’escursione nella Zona Speciale di Conservazione di Pompeiana, attraverso antiche mulattiere, macchia mediterranea, boschi di roverelle e splendidi panorami a picco sul mare. Al termine dell’escursione nel pomeriggio è previsto il rientro in paese, in piazza della Chiesa.

Il ritrovo è alle ore 9,00 in piazza della Chiesa a Pompeiana, munirsi di pranzo al sacco e borraccia, scarponcini con una buona suola, pantaloni lunghi e maglietta di ricambio.

L’escursione è gratuita e aperta a tutti.

A seguire alle ore 18,00 è prevista l’Assemblea annuale dei Soci di Praugrande presso il Centro Sociale di via Anfossi a Pompeiana, per approvare il bilancio e discutere delle attività svolte nel 2025 e di quelle in programma per il 2026.

Nella giornata di domenica 12 aprile, inoltre, i volontari dell’Associazione hanno anche provveduto a ripristinare i pannelli illustrativi sulla fauna, flora e sentieri della ZSC, distrutti da vandali incivili nei mesi scorsi, nella zona di San Bernardo, all’interno della ZSC.

In allegato vi invio la locandina dell’escursione e le foto del ripristino dei pannelli.