Fubine Monferrato – Si è svolto nella serata di ieri, presso il teatro, un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e furti in danno delle fasce più deboli, con particolare attenzione agli anziani. L’iniziativa, che ha visto una partecipazione eterogenea, è stata organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale. Il Sindaco, On. Lino Pettazzi, ha promosso attivamente l’evento attraverso i canali web istituzionali e una capillare attività di volantinaggio sul territorio, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadinanza per garantire la sicurezza urbana.

Nel corso dell’appuntamento, il Maresciallo Ordinario Andrea Margoni, Comandante della locale Stazione Carabinieri, ha illustrato le dinamiche più comuni utilizzate dai malintenzionati per raggirare le vittime. Il relatore ha fornito consigli pratici su come identificare potenziali pericoli e come reagire in caso di approcci sospetti, invitando i presenti a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112 qualora si riscontrassero anomalie. L’incontro ha permesso di approfondire il legame di fiducia tra la comunità e i Carabinieri, evidenziando il ruolo fondamentale della prossimità e dell’ascolto. La serata si è conclusa con un dibattito aperto, durante il quale i partecipanti hanno potuto porre domande dirette al Comandante di Stazione, ricevendo chiarimenti su come proteggere al meglio la propria incolumità e i propri beni. L’evento si inserisce in un più ampio quadro di attività preventive coordinate dai Carabinieri per contrastare il fenomeno dei reati predatori in tutta l’area del Monferrato.