La Regione Liguria ha partecipato con l’assessore Alessandro Piana a Bruxelles all’“European Event on Quality and Origin Products”, iniziativa promossa da AREPO (Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine) e giunta alla sua sesta edizione, che riunisce istituzioni europee, autorità regionali e produttori provenienti da 24 regioni di tutta Europa e per l’Italia vede presenti: Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

L’evento si articola in due momenti principali: una conferenza dedicata al tema delle Indicazioni Geografiche e una sessione serale di degustazione dei prodotti tipici regionali, con spazi espositivi dedicati alle eccellenze dei territori partecipanti.

Per rappresentare la qualità e l’identità del comparto agroalimentare ligure, la Regione ha selezionato prodotti simbolo delle proprie produzioni certificate: olive taggiasche liguri IGP, basilico genovese DOP – proposto sotto forma di pesto – acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP e i nostri vini, Rossese e Vermentino in testa.

“Portiamo a Bruxelles eccellenze che raccontano la nostra storia, il nostro territorio e il lavoro delle nostre imprese – dichiara l’assessore all’Agricoltura e ai Prodotti tipici della Regione Liguria Alessandro Piana –. Le Indicazioni Geografiche rappresentano un valore strategico non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e identitario. Sono uno strumento fondamentale per tutelare la qualità, garantire la tracciabilità e rafforzare la competitività delle nostre produzioni sui mercati internazionali. Il mercato della DOP economy – spiega Piana – fattura più di 20,7 miliardi di euro, 900 mila sono gli impiegati nel settore e vede una crescita costante del 3-4%. La partecipazione a un contesto europeo come quello promosso da AREPO – prosegue l’assessore – è un’occasione importante per far conoscere i nostri prodotti e consolidare il posizionamento della Liguria nel panorama delle eccellenze agroalimentari, ma anche per confrontarci sulle politiche di tutela e valorizzazione delle IGP, che sono sempre più centrali nelle strategie di sviluppo sostenibile dei territori. Non a caso abbiamo scelto di portare qui a Bruxelles l’oliva taggiasca ligure per cui abbiamo ottenuto solo pochi mesi fa il risultato storico dell’IGP”, ha concluso.

La presenza dello stand della Liguria si inserisce in una più ampia strategia regionale di sostegno alle produzioni di qualità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra territorio, identità e sviluppo economico, valorizzando al contempo le filiere locali e le eccellenze certificate.