Dopo il successo della prima edizione, tornano i Derthona Awards, un appuntamento che celebra il talento, la passione e le storie capaci di lasciare un segno.

Nella cornice del Teatro Civico di Tortona, il 21 maggio dalle ore 18.00, andrà in scena la seconda edizione di un evento che unisce cultura, sport, impresa e alta gastronomia, dando voce a 10 storie di vita straordinarie che verranno premiate con un oggetto in oro, prodotto a Valenza, per il loro valore umano e professionale.

A condurre la serata sarà Manuel Casella, attore e presentatore che accompagnerà il pubblico in un racconto fatto di eccellenze, con l’intervento musicale dell’Accademia civica musicale Lorenzo Perosi.

Di seguito l’elenco degli ospiti.



ALTA CUCINA

– Anthony Genovese (due stelle Michelin, Roma)

– Carlo Cracco

CULTURA GASTRONOMICA E SPETTACOLO

– Tino Vettorello (chef ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)

– Vassiliki Pierrakea (chef greca, ristorante AMI – Milano), presente insieme al marito comico

HOME KITCHEN

– Rossella Costa (Rossella Kitchen – home restaurant)

TELEVISIONE

– Eleonora Riso (MasterChef Italia 13)

TERRITORIO E VISIONE

– Massimo Feira (Via Lattea – comprensorio turistico)

– Famiglia Santini (tre stelle Michelin, Mantova)

Inoltre, sarà ospite della serata il grande campione di sci Alberto Tomba.

Un momento speciale sarà infatti dedicato allo sport con le atlete tortonesi Silvia Canape e Matilde Lavezzari della Derthona Atletica.



Alla fine della premiazione, nel foyer del Teatro, verranno serviti piatti preparati dalla scuola di cucina di Tortona, accompagnati dai vini dei Colli tortonesi.

Come lo scorso anno la manifestazione si svolge la sera prima dell’avvio di AssaggiaTortona la manifestazione enogastronomica dedicata ai prodotti del territorio tortonese che quest’anno festeggia i 30 anni.