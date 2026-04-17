IMPERIA – Regione Liguria investe per la sicurezza e la tutela dell’entroterra ligure. Tramite il Fondo Strategico Regionale sono stati destinati 200 mila euro al progetto per la realizzazione del distaccamento rurale dei Vigili del Fuoco nel territorio del Parco delle Alpi Liguri, con un intervento previsto nel Comune di Pieve di Teco.

Il finanziamento, a fronte di un investimento complessivo di 220 mila euro, consentirà la realizzazione di un presidio strategico per il rafforzamento della sicurezza nelle aree interne, con particolare riferimento alla prevenzione e gestione delle emergenze, inclusi gli incendi boschivi e le criticità legate al dissesto idrogeologico.

“Si tratta di un intervento fondamentale per il nostro entroterra – dice l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana –. Questo presidio rappresenta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza del territorio e per la tutela del nostro patrimonio naturale, in un’area particolarmente sensibile e di grande valore ambientale”.

“Il progetto dei presidi rurali dei Vigili del Fuoco – prosegue Piana – rafforza la presenza dello Stato nelle zone più interne, garantendo tempi di intervento più rapidi e una maggiore capacità di prevenzione”.

“Accolgo con grande soddisfazione questo risultato – dice il Presidente del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri – perché grazie alla presenza dell’area protetta del Parco delle Alpi Liguri è stato possibile realizzare questo presidio rurale, un servizio essenziale per le aree interne, che migliora la capacità di risposta alle emergenze e garantisce un supporto concreto all’entroterra e ai Comuni montani.”

“Questa è un’occasione eccezionale per avere nella zona centrale della Valle un presidio fisso dei Vigili del Fuoco che garantirà tranquillità a tutta la popolazione – conclude il sindaco di Pieve di Teco Enrico Pira. Grazie a Regione Liguria e all’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana per aver investito nel nostro territorio”