Il Comune di Tortona la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. L’evento inaugurale si terrà sabato 26 aprile alle ore 17:30 presso il Ridotto del Teatro Civico: la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Sono 37 anni che Donatella Gabba dello studio “Gabbantichità” disegna questi manifesti artistici (uno all’anno) che poi vengono utilizzati dal Comune nelle tre edizioni di Cantarà e Catanaj. Oltre ad essere artistici raffigurano scorci di Tortona e vederli tutti in una rassegna sarà uno spettacolo da non perdere!

Ingresso libero, per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici culturali del Comune di Tortona.