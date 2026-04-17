Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia

Carabinieri di Ventimiglia che negli ultimi giorni hanno ulteriormente aumentato il numero dei

servizi impiegati nel comune Intemelio e proceduto all’arresto di due persone nell’ambito di

altrettante operazioni di polizia.

La prima è del pomeriggio del 13 aprile u.s., quando i militari della locale Stazione, all’interno dei

giardini pubblici del centro cittadino, hanno fermato per un controllo d’iniziativa un cittadino di

origini marocchine, classe ’89 e senza fissa dimora; le immediate e scrupolose verifiche effettuate

dagli operanti hanno consentito di appurare che lo straniero – già censurato e noto alle Forze

dell’Ordine con vari alias – risultava gravato da un Ordine di Carcerazione per una condanna

definitiva del 2024, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, rapina aggravata e furto aggravato.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, associato alla Casa

Circondariale di Sanremo dove dovrà scontare una penna di oltre due anni di reclusione.

L’altra operazione è stata condotta nel pomeriggio del 15 aprile u.s. ed ha portato all’arresto di un

cittadino di origini somale, classe 2000, con l’accusa di furto aggravato.

L’episodio si è consumato nelle vie del centro cittadino dove il giovane, già gravato da precedenti di

polizia, dopo aver sottratto un telefono cellulare ad un uomo del luogo – classe 1952 – si dava a

precipitosa fuga per le vie limitrofe; la scena tuttavia ha attirato l’attenzione di un passante che,

resosi conto di quanto appena accaduto, si è tempestivamente lanciato all’inseguimento del fuggitivo.

Nel frattempo la Centrale Operativa della Compagnia, informata del furto, inviava con celerità sul

luogo una pattuglia della dipendente Aliquota Radiomobile che, già impegnata nei consueti servizi

di perlustrazione del territorio cittadino, riusciva in brevissimo tempo ad individuare il fuggitivo ed

a fermarlo; il giovane quindi, espletate le incombenze del caso, veniva condotto presso il Tribunale

di Imperia che, convalidatone l’arresto, disponeva altresì l’applicazione della misura cautelare del

divieto di dimora nell’intera provincia. La refurtiva, recuperata dagli operatori, è stata restituita al

legittimo proprietario.

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