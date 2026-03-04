L’Istituto Marconi, in sinergia con il Liceo Amaldi di Novi Ligure e l’Istituto Balbo di Casale Monferrato, ha avviato un progetto che culminerà nella pubblicazione da parte di una casa editrice di Novi Ligure di una nuova edizione del romanzo La luna e i falò, di Cesare Pavese, e in una serie di iniziative pubbliche che avranno luogo nelle prossime settimane, volte a diffondere il pensiero e la poetica di uno dei più grandi autori del Novecento italiano.

Gli alunni coinvolti in questo progetto sono stati accompagnati lo scorso 26 febbraio a Santo Stefano Belbo per visitare alcuni luoghi significativi della vita di Cesare Pavese. Una volta arrivati a destinazione, gli studenti si sono potuti immergere nei paesaggi che hanno fatto da sfondo ad alcuni dei suoi testi più famosi, partendo dal luogo in cui è iniziato il suo percorso di vita (la casa natale) fino ad arrivare a quello in cui tutto è finito (la tomba, posta all’ingresso del cimitero). Gli alunni hanno potuto visitare anche la Biblioteca Civica che porta il suo nome e una mostra dedicata allo scrittore, ospitata presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. Nel corso della giornata sono stati letti e commentati, lungo tutto il tragitto, alcuni passi significativi tratti da La luna e i falò e da altri scritti. Questa esperienza è servita a sottolineare la modernità di un autore che ha trattato temi più che mai attuali al giorno d’oggi, come il disagio esistenziale e la sensazione di non appartenere veramente a nessun luogo e quindi di non avere una propria personalità e identità.

Un ringraziamento particolare va al Dirigente, prof. Guido Rosso, che in qualità di studioso ed esperto dell’opera pavesiana ci ha guidato in questa bella esperienza insieme alla prof.ssa Fulvia Ghia e al prof. Vittorio Pessini.

Irene Arpe 3^AA – Chimica Materiali e Biotecnologie