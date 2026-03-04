In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne, la mostra “ARTEfici. Quattro sguardi artistici sul mondo femminile”, organizzata dalla Biblioteca Sandro Castelli di Pontecurone con il patrocinio del Comune e curata da Giovanna Franzin, presenta le opere di quattro artisti del territorio che hanno avviato da tempo una carriera nell’arte, a cui si dedicano con passione. Si tratta di Lucia Conti di Sale, Rebecca Forster, Andrea FranZosi e Manuela Serra che vivono a Tortona.

Nella parola ARTEfici si fa certo riferimento, nel suo significato letterale, ai protagonisti e al loro talento artistico, ma anche al filo conduttore dell’esposizione che vuole presentare all’attenzione dei visitatori un’ immagine delle donne come libere, consapevoli e artefici della propria vita e del proprio destino. Lo sono le donne dipinte da Andrea FranZosi che negandosi con determinazione alla sovraesposizione mediatica del loro viso affermano la loro unicità. Le Bubbles – le bolle di carta – di Rebecca Forster, che espandendosi sulle pareti e sul soffitto della sala espositiva, sono portatrici di storie e rimandano al valore della libertà espressiva e della creatività. I corpi femminili tratteggiati con ampie pennellate da Lucia Conti rivendicano il diritto di esistere e di custodire la loro fragilità opponendosi ad ogni forma di violenza. Le sculture e incisioni di Manuela Serra sottolineano l’importanza dei particolari e dei frammenti che l’artista isola dal contesto reale e dal corpo femminile per far emergere storie, emozioni e ricordi; sono tracce che testimoniano la volontà di resilienza che le donne possiedono.

Promuovere l’opera di tre artiste del territorio, affiancate da una voce maschile complementare, permette di innescare un dialogo profondo tra linguaggi artistici differenti. Attraverso sculture, dipinti e disegni, l’incontro tra queste diverse sensibilità offre al pubblico molteplici e preziosi spunti di riflessione. Inoltre, la diversità delle forme artistiche e la varietà delle tecniche e dei materiali rendono l’esposizione particolarmente interessante anche sul piano puramente estetico.

L’inaugurazione è prevista per sabato 7 marzo alle ore 17 nella Sala Polifunzionale di via Emilia 76 a Pontecurone; la mostra rimane aperta al pubblico la domenica 8 e il fine settimana successivo dalle 16 alle 19 con ingresso libero. Sarà organizzata anche un’apertura dedicata con visita guidata per gli studenti delle locali scuole secondarie di primo grado.