Za: “Contesto prestigioso per la promozione della nostra località e delle sue eccellenze”

Aromatica Off – il progetto che ha l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche – approda sabato 21 marzo a Genova, per la finale dell’undicesima edizione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese al mortaio, un evento ricco di tradizione, competizione e sapori autentici. Una manifestazione che avrà luogo nel suggestivo Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale, consolidando il legame indissolubile tra la città e il suo simbolo culinario più celebre.

Il Pesto Championship è una sfida che vedrà protagonisti ben 100 “pestatori” (concorrenti), provenienti da ogni angolo del mondo, vincitori delle varie tappe locali, pronti a contendersi il titolo di miglior preparatore di pesto al mortaio, secondo la ricetta tradizionale genovese.

Tra i partecipanti, anche Mario Mazzilli, artigiano in pensione originario pugliese, trapiantato nel Golfo Dianese, a San Bartolomeo al Mare, che si è guadagnato il posto dopo aver trionfato nella tappa tenutasi durante la scorsa edizione di Aromatica, nel maggio scorso. Mazzilli, il cui impegno nell’associazionismo dianese è riconosciuto e apprezzato da tante persone (è parte attiva del Carnevale della Famia Dianese, fa parte del Club Fiat 500 e da anni è donatore e consigliere locale Fidas), si presenta all’appuntamento dopo diversi test, inclusa la dimostrazione della scorsa settimana all’Open Baladin di Cuneo.

In virtù del consolidato rapporto con gli organizzatori e anche grazie alla partecipazione del campione dianese alla finale genovese, Aromatica (Diano Marina, 8-9-10 maggio) prende parte alla festa che celebra la seconda salsa più famosa e utilizzata al mondo, preceduta solo da quella al pomodoro. Per l’occasione verrà allestito uno stand promozionale nel quale – oltre a promuovere la prossima edizione dell’evento – verranno distribuiti materiali promozionali di Diano Marina.

“Grazie a Aromatica saremo presenti anche in questo prestigioso contesto – spiega il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi – per promuovere la nostra località, le sue eccellenze, i suoi prodotti, le sue persone”.