Giovedì 5 marzo 2026 gli studenti della classe 4AC Servizi Commerciali hanno partecipato all’incontro “Lasciami volare”, che si è svolto presso la Sala Comunale Polifunzionale “M. Remotti” di Tortona.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ema Pesciolino Rosso. Durante la conferenza è intervenuto Gianpietro Ghidini, fondatore dell’associazione e padre di Emanuele, chiamato da tutti Ema.

Papà Gianpietro ha raccontato agli studenti la storia di suo figlio, morto nel 2013 a soli 16 anni dopo una serata segnata da scelte sbagliate legate all’uso di sostanze stupefacenti e di alcool. Dopo questa devastante tragedia, Giampietro Ghidini ha deciso di fondare l’associazione per incontrare i giovani nelle scuole e parlare con loro dei rischi legati a queste situazioni, ma anche dell’importanza delle scelte che ognuno fa nella propria vita.

Il racconto è stato molto toccante ed ha fatto riflettere gli studenti su temi importanti come la responsabilità, l’amicizia e le conseguenze delle proprie azioni.

Alla fine dell’incontro, gli studenti hanno avuto la possibilità di fare domande e condividere pensieri o riflessioni, creando un intenso momento di dialogo e confronto.

“Lasciami volare” ha lasciato negli studenti un messaggio importante: ascoltare una storia vera può aiutare a riflettere sulle proprie scelte e a vivere la propria vita con più consapevolezza.

Mishma JAYASEKARA – 4AC Servizi Commerciali