Nonostante il meteo incerto, buona partecipazione e grande interesse per il complesso di Rosano, possibile protagonista delle prossime Giornate FAI d’Autunno.

Si è svolta ieri la gita in bicicletta organizzata da FIAB Tortona Malabrocca, in collaborazione con la Delegazione FAI di Tortona e il Comune di Casalnoceto.

Nonostante il meteo incerto e le temperature fresche, c’è stata una discreta partecipazione. Partenza alle 9 da Tortona in direzione Rosano di Casalnoceto. Là ad attendere il gruppo di ciclisti si era già formato un numeroso gruppo accorso con mezzi propri per assistere alla visita guidata tenuta da Giuseppe Cetta e organizzata dal Comune di Casalnoceto. Il seicentesco complesso architettonico, raramente aperto al pubblico, ha suscitato grande interesse: è molto probabile una nuova apertura in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.

Nel pomeriggio si è svolta la visita all’Atelier Sarina e un momento conclusivo con i volontari FAI. Parte dei partecipanti ha poi preso parte alle iniziative per la Giornata Mondiale della Marionetta presso la sala polifunzionale Don Remotti.