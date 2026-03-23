Si sono concluse anche a Tortona le operazioni di spoglio delle schede per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: nella nostra città l’affluenza è stata del 58,81% pari a 11.233 votanti, in linea con la media italiana.

Contrariamente al dato nazionale, invece, i risultati a Tortona hanno visto una netta prevalenza dei “sì” con il 56,07% (6.264 voti) sul “no” che ha raccolto il 43,93% (4.908 voti).

“Dispiace che questa opportunità epocale per migliorare il sistema giudiziario italiano non abbia superato, a livello nazionale, la prova del voto – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – ma non si può non essere contenti dell’affluenza che testimonia lo stato di salute della nostra democrazia. Il dato del sì a Tortona, tra i migliori assoluti fra i centri zona della provincia, dimostra che, nonostante una intensa e capillare campagna elettorale da ambo le parti, le forze politiche del Centro Destra impegnate a sostenere le ragioni del sì, hanno veicolato i punti di forza della riforma in maniera efficace e possono contare su un vantaggio solido con oltre dodici punti percentuali di differenza, numeri che ci permettono di proseguire serenamente nella nostra azione di governo della città”.

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