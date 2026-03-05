In occasione della commemorazione dei 10 patrioti fucilati dai nazifascisti il 27 febbraio 1945, il Comune di Tortona ha invitato tutti gli istituti superiori della città, insieme alle scuole della primaria e secondaria di primo grado, a partecipare alla commovente cerimonia sulla collina del Castello. Per l’Istituto Marconi hanno partecipato una rappresentanza delle classi terze dei corso dei Chimica,Materiali e Biotecnologie e del corso Trasporti e Logistica.

All’evento erano presenti le autorità civili e militari, tra cui il Sindaco della città, Federico Chiodi, e il Presidente dell’ANPI e il nostro dirigente scolastico, Prof. Guido Rosso.

Sul palco sono stati numerosi gli interventi per ricordare i fatti e le storie dei martiri, ragazzi e padri di famiglia. L’esecuzione fu una ritorsione per l’uccisione di due militari tedeschi. Si è voluto così onorare e ricordare i 10 carcerati che furono prelevati e uccisi ingiustamente per lasciare un segno di minaccia e diffondere il terrore. Sul loro sacrificio è nata la democrazia, ed è stato spiegato il legame con la Costituzione Italiana, ricordando coloro che l’hanno scritta e come è nata.

Applausi, discorsi e interventi degli studenti hanno reso il momento ancora più toccante, Alessandra 3^AA commenta così la mattinata: “essere lì mi ha fatto pensare a quanto sia stato difficile quel periodo e a quanto sia importante non dimenticare”. Massimo 3^AA aggiunge: ” ho parlato in pubblico a nome della mia classe, ho fatto riferimento al libro che stiamo leggendo di Edith Bruck, una scrittrice ebrea testimone vivente della Shoah scappata dai campi di concentramento. Per me è stato un momento toccante di riflessione. Il nazifascismo è stata la piaga dell’Europa per molto tempo e ha causato moltissimi morti, anche tra i giovanissimi. Commemorare è molto importante per ricordare gli eventi più tragici di questo periodo, per evitare che succeda di nuovo in futuro”.

EMMA CERULO, 3AA Chimica, Materiali e Biotecnologie