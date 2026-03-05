Si è svolta domenica 1 marzo 2026, presso la Sala dell’Affresco di Alessandria, l’assemblea ordinaria dei soci di FIAB Alessandria Gli Amici delle Bici ODV. All’ordine del giorno il rapporto annuale sulle attività 2025, l’approvazione del bilancio consuntivo e previsionale e il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quinquennio 2026–2031.

Un 2025 di mobilità attiva e partecipazione

Nel corso dell’assemblea è stato presentato il calendario delle iniziative realizzate nel 2025: dalle pedalate per le Giornate FAI alla collaborazione con ANPI e Libera contro le mafie, da Bimbimbici/Bicincittà con UISP agli eventi per la pace con Emergency, fino alla partecipazione a cicloraduni nazionali FIAB.

Un anno che ha confermato il ruolo dell’associazione come punto di riferimento cittadino per la promozione della mobilità attiva, della sicurezza stradale e dell’educazione ambientale.

Bilancio approvato all’unanimità

Il bilancio consuntivo 2025, sostanzialmente in pareggio è stato approvato all’unanimità, così come il bilancio previsionale 2026.

Nuovo Consiglio Direttivo 2026–2031

L’assemblea, ringraziando i consiglieri che non si sono più ricandidati, ha eletto all’unanimità i sette membri del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al 1° marzo 2031:

Gianluca Pagella (Presidente)

Claudio Pasero (Vicepresidente)

Silvia Bello (Tesoriera)

Luigi Mariano Di Carluccio (Segretario)

Lorenzo Atzori

Marco Ciavaglioli

Rino Campodipietro

Un direttivo rinnovato nella continuità, pronto a rafforzare l’impegno per una città più ciclabile e sicura.

Bimbimbici e Bicincittà 2026: verso un grande evento cittadino

Tra i temi centrali dell’assemblea ampio spazio è stato dedicato all’organizzazione di Bimbimbici e Bicincittà 2026, l’appuntamento annuale dedicato alle bambine, ai bambini e alle famiglie per promuovere l’uso quotidiano della bicicletta.

L’obiettivo è costruire un circuito urbano protetto, chiuso temporaneamente al traffico, che consenta a pedalatrici e pedalatori di tutte le età di vivere la città in sicurezza per alcune ore, trasformando le strade in uno spazio di incontro, gioco e socialità.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con UISP e con il coinvolgimento del Comune di Alessandria, si inserisce in un contesto particolarmente significativo per la città, che nel mese di maggio sarà protagonista con la partenza di una tappa del Giro d’Italia.

FIAB Alessandria sta lavorando affinché Bimbimbici e Bicincittà diventino non solo una pedalata simbolica, ma un vero momento di festa collettiva.

Uno sguardo al futuro

Tra le prospettive 2026 anche la partecipazione a progettualità ambientali e di promozione della socialità in rete con altre realtà del territorio, a conferma della volontà dell’associazione di operare in modo sempre più integrato con la comunità locale.

FIAB Alessandria invita cittadine e cittadini a partecipare alle prossime iniziative e a sostenere con la propria presenza e il proprio impegno una mobilità più sostenibile, inclusiva e a misura di persona.