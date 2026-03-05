A partire dal mese di marzo 2026, grazie alla convenzione tra Comune di Valenza e IIS “Benvenuto Cellini”, i ragazzi della classe 5 ALA dell’indirizzo Arti Figurative (plesso Liceo Artistico “Carlo Carrà”) saranno coinvolti nel progetto di riqualificazione dei Giardini “Carlo Carrà” (Viale Santuario).

“Questo progetto porterà alla realizzazione di un intervento artistico e partecipato di riqualificazione di un’area pubblica. È questa un’opera dal grande valore estetico e culturale che coinvolge in primo luogo i giovani che attraverso questa esperienza creativa e professionale matureranno anche consapevolezza sul valore della “cosa pubblica” e dell’importanza della cura degli spazi urbani per una vita di comunità migliore, più soddisfacente e coinvolgente” così intervengono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali e all’Istruzione Alessia Zaio.

L’iniziativa rientra tra le attività che gli studenti svolgono nell’ambito della Formazione scuola lavoro(FSL ex PCTO), un percorso obbligatorio da svolgersi nel triennio finale delle scuole superiori volto a integrare studio e pratica. La FSL ha tra gli obbiettivi quello di sviluppare competenze trasversali e orientare gli studenti dal punto di vista formativo e professionale.

Il progetto di riqualificazione dei Giardini “Carlo Carrà” prevede un intervento di rigenerazione urbana e di valorizzazione culturale volto a trasformare l’area verde in un luogo di aggregazione sociale caratterizzato dalla presenza di arte pubblica destinata alla comunità.

Il piano di riqualificazione prevede la realizzazione di interventi artistici ispirati all’opera del grande pittore Carlo Carrà. Protagonista dell’arte del ‘900, Carrà (nato a Quarniento nel 1881) è stato artista tra i più rappresentativi della cultura italiana del secolo scorso interpretando Futurismo, Metafisica e Ritorno all’ordine con uno stile personale e unico.

Ispirandosi alle celebri marine dipinte dal pittore, il progetto intende ricreare sulle diverse superfici, con la tecnica della street art, immagini legate al mare e al movimento delle onde. Pavimentazione, gradonata e muretti di recinzione accoglieranno così gli interventi pittorici eseguiti dagli allievi della scuola valenzana.

La riqualificazione consegnerà alla città uno spazio rinnovato, sicuro e piacevole capace di diventare punto di aggregazione per i residenti delle aree limitrofe e punto di incontro per giovani, famiglie e anziani della città.

