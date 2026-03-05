Tortona – Presso l’Istituto Marconi si è tenuto un incontro dedicato al tema della legalità, iniziativa che rientra nel quadro delle attività di sensibilizzazione promosse dall’Arma dei Carabinieri.

L’evento ha visto la partecipazione del Maresciallo Marco La Farina, della locale Stazione, il quale ha interagito con gli studenti e i docenti per approfondire questioni legate al rispetto delle regole e alla prevenzione dei reati.

Durante la conferenza sono stati trattati argomenti di stretta attualità, tra cui il contrasto al bullismo, l’uso consapevole dei social network e i pericoli derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti.

La presenza dei Carabinieri all’interno delle scuole ha lo scopo di consolidare il rapporto di fiducia tra i giovani e le istituzioni, fornendo ai ragazzi gli strumenti necessari per riconoscere e segnalare eventuali situazioni di rischio.

Il Maresciallo ha risposto alle numerose domande poste dagli alunni, illustrando inoltre i compiti quotidiani svolti da ogni pattuglia impegnata nel controllo del territorio.

L’iniziativa si è conclusa con il plauso della dirigenza scolastica, che ha sottolineato l’importanza di queste collaborazioni per la formazione civica dei cittadini di domani.

I Carabinieri della locale Compagnia proseguiranno il ciclo di incontri anche in altri istituti della zona, confermando l’impegno costante nella diffusione della cultura della responsabilità individuale.