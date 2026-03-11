Giovedì 12 marzo alle ore 17.45 presso la sala convegni della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona, si terrà il convegno “Prima di postare pensa. Conseguenze penali, psicologiche e criminologiche del comportamento online tra violenza di genere e pari opportunità”. L’iniziativa si inserisce nel progetto “12×12 Donne”, percorso dedicato alla valorizzazione delle competenze femminili e alla promozione delle pari opportunità, e intende offrire alla cittadinanza un momento di riflessione sui rischi e sulle responsabilità connesse all’uso delle tecnologie digitali.

La trasformazione digitale rappresenta una grande opportunità di crescita, ma espone anche a fenomeni quali cyberbullismo, adescamento online, diffusione illecita di immagini e forme di violenza e controllo, che colpiscono in particolare le donne e i giovani. Il convegno affronterà tali tematiche attraverso un approccio integrato, approfondendo i profili giuridici, psicologici e criminologici dei comportamenti online e offrendo strumenti concreti di prevenzione e tutela.

Interverranno Edel Beckman, criminologa clinica ed esperta in reati digitali e violenza di genere; Matilde Bellingeri, avvocato penalista e dottoranda presso l’Università di Verona, che analizzerà i profili di responsabilità penale della violenza online; e Ilaria Lavarini, psicologa clinica e formatrice, che proporrà strumenti utili per riconoscere e prevenire le dinamiche di potere nel digitale. Alla progettazione dell’incontro ha collaborato anche Noemi Tentori, esperta di sicurezza informatica e reati digitali.

L’evento, come tutto il progetto “12×12 Donne”, è patrocinato dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione Regionale Pari Opportunità.