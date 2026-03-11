Le rappresentative di Italia, Francia, Albania e Brasile con le ex glorie del calcio professionistico saranno protagoniste del quadrangolare internazionale dell’Italian Beach Soccer che il 6 e il 7 giugno farà tappa a San Bartolomeo al Mare grazie al Comune, Assohotel e Federalberghi. Per due giorni si sfideranno sulla spiaggia campioni come Marchetti, Di Livio, Caputo, Bianchi, Lazzari, i brasiliani Angelo, Jeda, Reginaldo e Matuzalem. «La cittadina rivierasca, grazie al presidente della Lega Beach Soccer Maurizio Iorio, pure lui vecchia gloria del calcio italiano, vivrà due giorni di sport di altissimo livello con stelle del pallone che negli anni ci hanno fatto sognare in Italia e all’estero. Un torneo di altissimo valore grazie all’amico Maurizio Iorio che ha creduto nelle potenzialità di San Bartolomeo al mare», è l’annuncio del sindaco Filippo Scola, del consigliere comunale delegato allo Sport Sara D’Agnano e del consigliere comunale agli Eventi e manifestazioni Flavio Brivio che, in questi giorni, hanno incontrato Maurizio Iorio per definire gli aspetti tecnici e logistici del torneo di inizio giugno. «Sarà un’edizione speciale – conferma l’organizzatore Maurizio Iorio – Il quadrangolare prevede un’ampia copertura televisiva con le partite trasmesso da Sport Italia, una delle emittenti che da sempre con grande attenzione l’Italian Beach Soccer in tutte le tappe che assegnano punti importanti per un campionato mondiale». Il torneo di giugno prevede premi per il miglior giocatore, il miglior portiere e capocannoniere del torneo oltre naturalmente un premio speciale alla squadra vincitore dell’evento. Le rappresentative di Italia, Francia, Albania e Brasile arriveranno già un paio di giorni prima a San Bartolomeo per “assaggiare” l’arena che ospiterà l’evento il 6 e il 7 giugno. I campioni incontreranno anche i bambini delle società calcistiche locali per foto ricordo e autografi. Il Soccer Beach Club dopo essere approdato ad Acapulco, Rio De Janeiro, Alicante e Sharm El Sheik è pronto a sbarcare a San Bartolomeo al mare. I giocatori del Mundialito in spiaggia alloggeranno negli hotel del golfo grazie alla fattiva collaborazione dell’Associazione Albergatori. Il vero deux ex machina dell’Italia Beach Soccer Maurizio Iorio che ha creduto nella bellezza di San Bartolomeo, tanto da aver ricordato anche i suoi trascorsi da ragazzo in Riviera, sta lavorando a stretto contatto con l’Amministrazione Comunale, con i suoi funzionari e con i vertici delle società sportive locali per definire tutti gli aspetti dell’evento. «Sarà un’avventura bellissima con una tappa di questo sport che ho importato tantissimi anni fa ed è stato motivo di soddisfazione e di orgoglio – assicura Iorio – Dopo quasi 27 anni di beach soccer a livello mondiale arriveremo a San Bartolomeo con grandi campioni che hanno indossato le maglie della Nazionale e di squadra importanti come Lecce, Cagliari, Genoa».

