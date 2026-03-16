Sabato 21 e domenica 22 Marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera. Fra i tre luoghi c’é quello Mausoleo di Maiorano che secondo una leggenda è profondamente legato al Graal, ma questo ve lo spiegheranno le guide FAI sul posto.

PROGRAMMA VISITE

  • Mausoleo di Maiorano:
    ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
    Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.
    Visite a cura dei volontari della Parrocchia di San Matteo Apostolo, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.
  • Atelier Sarina:
    ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
    Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.
    Visite a cura dei volontari dell’Associazione “Peppino Sarina”, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.
  • MA-DE:
    ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00
    Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 20 persone.
    Visite a cura del personale del museo con l’accompagnamento degli Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona, Volontari FAI.