“Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, un libro alla volta! Youcanprint è la nostra passione per i libri trasformata in impresa, la prima piattaforma italiana che offre davvero a tutti la possibilità di realizzare il proprio sogno di pubblicare un libro. Ma prima di tutto siamo partiti da zero, con niente. In questo libro abbiamo raccontato i nostri fallimenti, il nostro amore, le nostre rinunce, il nostro coraggio, la nostra ribellione. Si, perché stiamo rivoluzionando il mondo dell’editoria e siamo dei ribelli.”

Questa la presentazione ufficiale del libro “I ribelli del self-publishing. La storia dei fondatori di Youcanprint” (https://www.youcanprint.it/) la piattaforma che dà ad ogni persona che vuole scrivere un libro la possibilità di realizzarlo anche quasi gratis, perché grazie all’idea che hanno avuto Alessandro e Donato ognuno può pubblicare il manoscritto che ha nel cassetto senza dover cercare editori tradizionali, molti dei quali chiedono un esborso prima di stampare e distribuire il vostro libro.

Chi scrive ne sa qualcosa, perché il mio primo libro (Le tre scelte della vitta) dopo una lunga ricerca dove ho incontrato editori che chiedevano soldi, pur avendo la fortuna di aver trovato un editore tradizionale che lo ha pubblicato gratuitamente, i proventi delle vendite (sui quali vanno pagate le tasse) ammontavano al 5% del prezzo di copertina (quelli di Youcanprint sono più del triplo) inoltre, i libri che avevo acquistato da regalare ad amici o per presentazioni li ho avuti pagando 20% di sconto sempre sul prezzo di copertina e da Youcanprint costano molto meno. .

Ma una delle tante novità che i due fondatori hanno inventato é la chiarezza, unita alla libertà di scelta. Con Youcanprint, infatti, é diverso: si sa subito cosa si spende a seconda dei servizi, del numero di copie, della tipologia del libro e tante altre cose.

Un’altra particolarità di Youcanprint, oltre alla diffusione su Amazon, Mondadori, Feltrinelli e tutti gli stores e nelle librerie italiane su prenotazione è che si può scegliere ogni servizio: dalla correzione delle bozze, alla realizzazione della copertina, alla promozione e così via. Un sistema eccezionale raccontato dai due autori in un libro di 130 pagine dove si spiegano i fallimenti e i successi, perché dietro ogni successo c’é quasi sempre un fallimento, un’idea non sortita bene e migliorata.

Alessandro e Donato non solo raccontano la loro storia ma spiegano in nove brevi momenti che chiamano “Lezioni” (nate dall’esperienza) cosa bisogna fare per non mollare, andare avanti e raggiungere l’obiettivo sperato. Obiettivo raggiunto da 20 mila autori: tanti, infatti, sono coloro che negli anni si sono serviti di Youcanprint pubblicando oltre 60 mila titoli.

Un libro da leggere, insomma, che trovare su tutti gli stores.