‘Io voto sì, la Riforma che fa Giustizia’ è il titolo della serata/dibattito che la Lega organizza venerdì 13 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra di Viale Brigata Ravenna 8 ad Alessandria, con l’obiettivo di spiegare e motivare le ragioni del Sì al Referendum sulla Riforma della Giustizia che vedrà gli italiani chiamati al voto domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Estremamente qualificato il panel dei relatori. Sul palco dell’Ambra ci saranno infatti:

L’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario della Lega Piemonte

L’on. Lino Pettazzi, segretario provinciale della Lega

L’avv. Mauro Anetrini, responsabile dipartimento Giustizia della Lega in Piemonte

l’avv. Vittorio Gatti, membro della Camera Penale di Alessandria

“Domenica 22 e lunedì 23 marzo – ribadisce in una nota la Lega di Alessandria – le elettrici e gli elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali, dalla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri – con due distinti Csm – all’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati. Mettere una croce sul sì non significa votare contro qualcuno, o a favore del Governo: è semplicemente il modo per dare al nostro sistema giudiziario un assetto in linea con tutte le democrazie liberali occidentali che hanno adottato il processo accusatorio, dove i cittadini devono avere il diritto di difendersi in condizione di parità davanti ad un giudice terzo. Si tratta, ricordiamolo, di un referendum confermativo senza quorum: un motivo in più per esserci, e fare sentire la propria voce, da cittadini liberi e attivi”.