In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra il 12 marzo, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria rinnova il proprio impegno nella tutela dei professionisti che ogni giorno operano a servizio dei cittadini, ricordando le azioni messe in campo negli ultimi anni per prevenire e contrastare gli episodi di aggressione.

Per l’occasione, infatti, il personale della Direzione delle Professioni Sanitarie (DiPSa) allestirà dalle 10 alle 13 due infopoint nel corridoio centrale del Presidio Civile e al Poliambulatorio Gardella per sensibilizzazione sul tema e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di creare un rapporto tra operatori e utenza fondato su rispetto, fiducia e collaborazione reciproci.

La sicurezza è al centro di un percorso strutturato di interventi che l’AOU AL ha messo in atto, a partire dalla firma nel febbraio del 2023 – per primi in Italia – di un Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza e delle aggressioni contro i professionisti sanitari, sottoscritto con Prefettura, Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza. A questo si è affiancato nel 2025 l’avvio del progetto “Allarmi Aggressioni”, con dispositivi di sicurezza e sistemi di videosorveglianza attivati presso il Pronto Soccorso e collegati direttamente con le Forze dell’Ordine.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione del personale: è attivo infatti il corso aziendale su “Stress lavoro correlato e aggressioni”, che tra il 2023 e l’inizio del 2026 ha registrato 53 edizioni, 1.408 partecipanti e 5.632 ore di formazione, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per prevenire e gestire situazioni di rischio. Da quest’anno, inoltre, sarà inserito un modulo dedicato alla tutela legale degli operatori, ricordando che la normativa e i contratti collettivi prevedono specifiche forme di protezione per il personale che subisce aggressioni durante l’attività lavorativa.

Grazie al gruppo di lavoro dedicato, che cura tale formazione, è anche possibile un monitoraggio costante degli episodi. Nell’ultimo triennio sono state segnalate 191 aggressioni, tra verbali e fisiche, di cui 54 nel 2023, 72 nel 2024 e 65 nel 2025. Ad esito di questi episodi di violenza si sono registrati 7 infortuni a danno dei lavori nel 2023, 8 nel 2024 e 4 nel 2025, per un totale di 160 giornate lavorative perse. Sono invece 6 (3 nel 2024 e 3 nel 2025) le richieste di supporto psicologico registrate in Azienda che hanno permesso di attivare percorsi specifici del servizio di psicologia aziendale e di prevenzione e protezione sull’elaborazione dell’accaduto e la gestione di eventuali altri situazioni simili.

«L’azienda è impegnata da tempo, in linea con l’attenzione e le indicazioni della Regione e dell’Assessorato, nel monitorare e rafforzare progressivamente le azioni a tutela dei propri operatori, che ogni giorno garantiscono le prestazioni ai pazienti. La sottoscrizione del protocollo in Prefettura nel 2023 ha rappresentato un passaggio importante, così come la collaborazione costante con il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine. I dati mostrano che le misure adottate, dal collegamento diretto dei punti di emergenza con la Questura al potenziamento della vigilanza, hanno prodotto risultati positivi. L’impegno dell’Azienda prosegue sia nel supporto ai professionisti sia nelle attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini» dichiara il Direttore Generale dell’AOU AL Valter Alpe.

«Le aggressioni agli operatori sanitari rappresentano un fenomeno grave, che minaccia la sicurezza di chi ogni giorno lavora per garantire cure e assistenza ai cittadini. L’impegno dell’AOU di Alessandria, con protocolli, formazione mirata e sistemi di allarme, è un esempio virtuoso e concreto di come prevenire e contrastare questi episodi, tutelando chi opera in prima linea. Ringrazio tutti i professionisti per la dedizione e la responsabilità dimostrate, che permettono di offrire assistenza sicura e di qualità a tutta la comunità» sottolinea l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi.

Accanto alle azioni formative e organizzative, l’Azienda continua poi a rafforzare le misure di sicurezza. Dal 1° marzo 2026 è stato infatti potenziato il servizio di sorveglianza interna, con estensione della copertura h24 al Presidio Civile e al Presidio Infantile, e con interventi anche presso il Poliambulatorio Gardella nella fascia oraria 7.30–9.00. È inoltre in corso la valutazione dell’estensione dei sistemi di allarme anche ad altri reparti.

La giornata rappresenta dunque un’occasione per ribadire l’importanza di un rapporto di fiducia e collaborazione tra operatori sanitari e cittadini, elemento fondamentale per garantire qualità dell’assistenza, sicurezza dei professionisti e benessere delle persone assistite.