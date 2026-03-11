La notizia è importante anche perché vede la collaborazione fra la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, fondazione pubblica senza fini di lucro costituita da Regione Piemonte e Città di Torino che si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche oltre che la cultura e l’arte cinematografica in Piemonte e il Comune di Tortona.

Quest’ultimo nell’ambito delle proprie competenze, intende collaborare con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte nella programmazione di progetti cinematografici, televisivi e audiovisivi con l’obiettivo di promuovere il territorio tortonese con ricadute positive dal punto di vista culturale e turistico e valorizzare il suo patrimonio artistico e culturale e per questo motivo la Giunta comunale di Tortona Valutato che l’adesione a tale protocollo d’intesa rientra pienamente tra le linee programmatiche di mandato volte alla valorizzazione del territorio comunale e del turismo sostenibile e che la la promozione della produzione cinematografica possa valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio

turistico e culturale della Città di Tortona e del suo territorio in Italia e all’estero, oltre ad avere una positiva ricaduta economica, con particolare rilevanza per le attività alberghiere, di ristorazione ed per il commercio, oltre che per l’eventuale utilizzo di maestranze specializzate locali quali elettricisti, macchinisti, falegnami, ecc. e di residenti per il ruolo di comparsa e figurazione, con particolare riferimento alle persone individuate nei centri per l’impiego; ha deciso di di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, lo schema di protocollo d’intesa con Fondazione Film Commission Torino Piemonte, di autorizzare il Sindaco o suo legittimo sostituto alla sottoscrizione del predetto protocollo e di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano nuovi oneri a carico del bilancio comunale.