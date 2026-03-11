Maria Rita Marchesotti, in qualità di Dirigente del Liceo Scientifico Statale “G. Peano” con sede in Viale Vittorio Veneto n. 3 a Tortona, ha richiesto la concessione a titolo gratuito della Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti, per la realizzazione di un

evento denominato “NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 2026” che si terrà il giorno 27 marzo 2026 dalle ore 10.00 a mezzanotte e il Comune ovviamente ha concesso l’uso della Sala per quello che sarà un evento notevole. La Notte Nazionale del Liceo Classico infatti, si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia con l’obiettivo dichiarato di promuovere la cultura classica (greca e latina) valorizzare il curriculum del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità e da undici anni il Liceo “G. Peano” di Tortona offre alla città una serata di intrattenimento sulle materie classiche attraverso rappresentazioni teatrali e laboratori rivolti ai giovani e ai meno giovani grazie alle iniziative proposte e promosse dagli studenti che frequentano il Liceo cittadino , per cui non mancate all’evento del quale divulgheremo i dettaglio nei prossimi giorni

