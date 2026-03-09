DIANO MARINA – 9 mar – A partire da giovedì 12 marzo, gli operatori di Gestioni Municipali SpA inizieranno le chiamate di cortesia agli utenti diversamente abili, residenti e clienti che lo scorso anno hanno acquistato ombrelloni per un periodo minimo e continuativo pari a 31 giorni per i Bagni Delfino, pari a 25 giorni per i Bagni Diana e pari a 32 giorni per il Solarium delle Tartarughe.



Si ricorda che solo al termine delle chiamate di cortesia, in data ancora da definire, saranno aperte le prenotazioni al pubblico.



Invitiamo pertanto i clienti ad attendere il proprio turno senza chiamare, al fine di permettere ai nostri operatori di effettuare le chiamate, onde evitare rallentamenti e il conseguente ritardo nell’apertura delle prenotazioni.



Grazie per la collaborazione.