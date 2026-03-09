TORTONA – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona per contrastare l’immigrazione irregolare. I servizi hanno portato all‘espulsione di un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine e senza una stabile occupazione. I Carabinieri lo hanno rintracciato a Pontecurone e, al termine degli accertamenti, hanno eseguito il provvedimento di espulsione. L’uomo è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria e successivamente scortato dai Carabinieri alla frontiera aerea di Milano Malpensa, da dove è stato rimpatriato nel Paese d’origine.

È stato fermato in centro a Tortona da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, un 20enne senza fissa dimora, privo di documenti d’identità e di qualsiasi titolo che giustificasse la sua presenza in Italia. Il giovane è stato accompagnato in caserma e successivamente denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Al termine delle procedure, il 20enne è stato trasferito all’Ufficio Immigrazione per l’avvio dell’iter che potrebbe portare al suo trasferimento in un Centro di permanenza per i rimpatri.