L’INPS di Alessandria ha inaugurato oggi, martedì 10 marzo 2026 alle ore 9:30 i nuovi

uffici medico-legali presso l’Agenzia di Casale Monferrato alla presenza del Sindaco

di Casale Monferrato Emanuele Capra, dell’Assessore alla Sanità della Regione

Piemonte Federico Riboldi, del Direttore Regionale INPS Piemonte Vincenzo Ciriaco,

del Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra e del Vescovo di Casale

Monferrato Mons. Gianni Sacchi.

L’inaugurazione conferma l’impegno dell’INPS nel dare effettiva attuazione alla

riforma della disabilità mettendo in atto, anche dal punto di vista logistico, soluzioni

operative adeguate alle esigenze delle fasce più fragili della cittadinanza e alle reali

necessità del territorio, nella logica della prossimità ai cittadini.

È proprio su questo aspetto che si è incentrato l’intervento dell’Assessore Federico

Riboldi che ha voluto sottolineare come l’idea di portare i luoghi di salute o di

assistenza, di dare un servizio, non solo nelle grandi città ma direttamente sul

territorio non è solo una scelta politica ma è un investimento nelle persone, un modo

concreto per rafforzare e valorizzare le comunità locali.

Gli uffici medico-legali di Casale Monferrato sono il risultato concreto dello sforzo di

potenziamento, nell’ambito della Direzione provinciale INPS di Alessandria, dei servizi

dedicati alle attività di accertamento sanitario connesse ai procedimenti di valutazione

dell’invalidità. Secondo il Direttore Regionale Inps Piemonte Vincenzo Ciriaco

l’Agenzia INPS di Casale è una sede particolarmente aperta e accogliente e

rappresenta quindi il luogo ideale per sperimentare la riforma della disabilità avviata

ad Alessandria lo scorso settembre. Nel territorio provinciale, ha rilevato Ciriaco il

nuovo procedimento, che vede l’INPS quale titolare unico dell’accertamento sanitario,

ha finora prodotto risultati positivi e, nell’ambito di questo processo di cambiamento,

la disponibilità dei nuovi locali consentirà di migliorare ulteriormente la qualità e

l’accessibilità del servizio offerto.

I lavori sono stati concretamente avviati dal Direttore dell’Area Pensioni e Invalidità

Civile della Direzione Regionale INPS Piemonte Emilia Grisi che ha ringraziato la

proprietà per avere reso possibile la realizzazione di nuovi spazi, un esempio della

modalità con cui l’Istituto continua a innovare la propria presenza sul territorio anche

grazie alla cooperazione con soggetti privati con l’obiettivo condiviso di apportare

benefici all’intera collettività.

Secondo il Direttore Provinciale INPS di Alessandria Fiorenzo Prato l’inaugurazione

rappresenta un momento di dialogo e di condivisione tra istituzioni e territorio,

confermando il ruolo centrale della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di attuazione della riforma e un esempio di sinergia tra pubblico e privato al

servizio della cittadinanza.

L’evento, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei vertici

dell’Istituto, degli Enti di Patronato, delle associazioni di categoria e dei servizi socioassistenziali, rappresenta un segno tangibile dell’impegno dell’INPS nel percorso verso

l’inclusione e l’integrazione sociale delle fasce di utenza più fragile

