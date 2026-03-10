L’INPS di Alessandria ha inaugurato oggi, martedì 10 marzo 2026 alle ore 9:30 i nuovi
uffici medico-legali presso l’Agenzia di Casale Monferrato alla presenza del Sindaco
di Casale Monferrato Emanuele Capra, dell’Assessore alla Sanità della Regione
Piemonte Federico Riboldi, del Direttore Regionale INPS Piemonte Vincenzo Ciriaco,
del Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra e del Vescovo di Casale
Monferrato Mons. Gianni Sacchi.
L’inaugurazione conferma l’impegno dell’INPS nel dare effettiva attuazione alla
riforma della disabilità mettendo in atto, anche dal punto di vista logistico, soluzioni
operative adeguate alle esigenze delle fasce più fragili della cittadinanza e alle reali
necessità del territorio, nella logica della prossimità ai cittadini.
È proprio su questo aspetto che si è incentrato l’intervento dell’Assessore Federico
Riboldi che ha voluto sottolineare come l’idea di portare i luoghi di salute o di
assistenza, di dare un servizio, non solo nelle grandi città ma direttamente sul
territorio non è solo una scelta politica ma è un investimento nelle persone, un modo
concreto per rafforzare e valorizzare le comunità locali.
Gli uffici medico-legali di Casale Monferrato sono il risultato concreto dello sforzo di
potenziamento, nell’ambito della Direzione provinciale INPS di Alessandria, dei servizi
dedicati alle attività di accertamento sanitario connesse ai procedimenti di valutazione
dell’invalidità. Secondo il Direttore Regionale Inps Piemonte Vincenzo Ciriaco
l’Agenzia INPS di Casale è una sede particolarmente aperta e accogliente e
rappresenta quindi il luogo ideale per sperimentare la riforma della disabilità avviata
ad Alessandria lo scorso settembre. Nel territorio provinciale, ha rilevato Ciriaco il
nuovo procedimento, che vede l’INPS quale titolare unico dell’accertamento sanitario,
ha finora prodotto risultati positivi e, nell’ambito di questo processo di cambiamento,
la disponibilità dei nuovi locali consentirà di migliorare ulteriormente la qualità e
l’accessibilità del servizio offerto.
I lavori sono stati concretamente avviati dal Direttore dell’Area Pensioni e Invalidità
Civile della Direzione Regionale INPS Piemonte Emilia Grisi che ha ringraziato la
proprietà per avere reso possibile la realizzazione di nuovi spazi, un esempio della
modalità con cui l’Istituto continua a innovare la propria presenza sul territorio anche
grazie alla cooperazione con soggetti privati con l’obiettivo condiviso di apportare
benefici all’intera collettività.
Secondo il Direttore Provinciale INPS di Alessandria Fiorenzo Prato l’inaugurazione
rappresenta un momento di dialogo e di condivisione tra istituzioni e territorio,
confermando il ruolo centrale della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di attuazione della riforma e un esempio di sinergia tra pubblico e privato al
servizio della cittadinanza.
L’evento, a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e dei vertici
dell’Istituto, degli Enti di Patronato, delle associazioni di categoria e dei servizi socioassistenziali, rappresenta un segno tangibile dell’impegno dell’INPS nel percorso verso
l’inclusione e l’integrazione sociale delle fasce di utenza più fragile
