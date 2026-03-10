Conseguenze penali, psicologiche e criminologiche del comportamento online tra violenza di genere e pari opportunità

Giovedì 12 marzo alle ore 17.45 il Comune di Tortona promuove un incontro dedicato all’uso consapevole delle tecnologie digitali, con un focus su cyberbullismo, violenza online e tutela delle donne e dei giovani.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto 12×12 Donne ed è patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dalla Commissione regionale per le Pari Opportunità del Piemonte.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per promuovere una cultura digitale più consapevole, sicura e rispettosa.

12 marzo 2026

Ore 17.45