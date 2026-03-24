Sabato è stato assegnato il “Grand Prix 2026 Italia” nel corso della Finale Nazionale di Sanremo Junior Italia 2026, che consentirà ad una nostra giovane cantante umbra di rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale del 14 aprile prossimo al Teatro Ariston di Sanremo, contendendosi la vittoria fra concorrenti provenienti da 24 nazioni europee ed extraeuropee. Nella stessa serata è stato assegnato anche il secondo più importante riconoscimento del concorso: il “Prix Comitato Sanremo Junior 2026”.

Valeria Cordelli, 13 anni di Umbertide (Perugia), con il famosissimo successo degli ABBA “The winner takes it all” ha trovato l’unanimità nella qualificata Giuria presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano, affiancato dal Maestro Cesare Garibaldi, dal clarinettista e docente di musica Maestro Francesco Tanzillo, dalla Vocal/Coach Manuela Gaslini e dall’organizzatore di eventi e produttore televisivo Marco Dottore.

Il secondo prestigioso riconoscimento – il Prix Comitato Sanremo Junior – è andato invece all’unica rappresentante ligure: Asia Ciuffodoro, tredicenne di Santo Stefano al Mare (Imperia), che ha proposto la bellissima “La cura per me” di Giorgia.

Sono stati 50 i semifinalisti provenienti da 22 provincie di 12 regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) e frutto di oltre 400 selezioni svoltesi in tutto il Paese. Di questi solo 24 hanno avuto accesso alla Finale Nazionale del concorso che si è svolto tra venerdì e sabato al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Ora il prossimo appuntamento è per martedì 14 aprile al Teatro Ariston di Sanremo dove – accompagnati dalla Sanremo Junior Orchestra, composta da 32 elementi – i giovanissimi interpreti fra i 6 ed i 15 anni daranno vita ad una splendida e spensierata serata di musica. Saliranno sul palco 24 cantanti, provenienti da altrettante nazioni (Italia inclusa) per aggiudicarsi il Grand Prix Mondiale 2026. Serata che farà anche da introduzione alla 27° edizione del GEF – il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola – che si terrà nei giorni successivi al Teatro Ariston ed al Teatro del Casinò.

“Il grande successo di queste Fasi Finali di Sanremo Junior Italia, che si sono svolte in questi giorni al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, con la partecipazione di giovani provenienti da ogni parte d’Italia, isole comprese – Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, ideatore e Presidente del concorso – ci riempie di profonda soddisfazione. In un periodo storico complesso, la musica si conferma ancora una volta un linguaggio universale, capace di unire bambini e ragazzi, creando un importante momento di incontro, amicizia e condivisione. Sanremo Junior si dimostra così, ancora una volta, evento simbolo di dialogo, cultura e pace tra le nuove generazioni”.

Le tre fasi della gara – condotte in modo impeccabile da Maurilio Giordana, affiancato quest’anno da Simona Cappelli – sono state seguitissime in diretta streaming sul Canale YouTube di sanremoJunior. La manifestazione ha avuto, come sempre, il patrocinio ufficiale del Comune di Sanremo.

Ecco i vincitori assoluti e nelle varie Categorie:

“Gran Prix 2026”:

Valeria Cordelli/Umbertide (Perugia) – The winner takes it all

“Prix Comitato Sanremo Junior 202”:

Asia Ciuffodoro/Santo Stefano al Mare (Imperia) – La cura per me

Cat. A1 (6/9 anni):

1° Federico Mollica/Giardini Naxos (Messina) – Ragazzo fortunato

2° Adele Lomonaco/Piedimonte Etneo (Catania) – Non ho l’età

Cat. A2 (10/12 anni):

1° Emily Xhurxhi/Jesolo (Venezia) – Die on this hill

2° Maria Amelie Pilo/Alghero (Sassari) – Shallow

3° Walter Puddinu/Ozieri (Sassari) – Patience

Cat. A2 Menzioni Speciali (ordine alfabetico):

Denise Mallus/Uta (Cagliari) – Golpe

Mia Piras/Sassari – Supereroi

Cat. A3 (13/15 anni):

1° Valeria Cordelli/Umbertide (Perugia) – The winner takes it all (Grand Prix 2026)

2° Angelica Montanaro/San Benedetto de’ Marsi (L’Aquila) – Listen

3° ex aequo Maria Buoso/Jesolo (Venezia) – Senza confini

3° ex aequo Giambattista Granato/San Giovanni in Fiore (Cosenza) – Tutta colpa mia

Cat. A3 Menzioni Speciali (ordine alfabetico):

Giulia Papa/Sant’Alessio Siculo (Messina) – La mia voce

Ilaria Rita Saltarelli/Bari – Ho amato tutto

Veronica Satta/Perfugas (Sassari) – Always remember us this way