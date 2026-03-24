Martedì 10 marzo gli studenti delle classi quinte del Corso di Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto “G. Marconi” di Tortona hanno partecipato a un importante incontro di orientamento dedicato al programma Cisco Academy. L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità significativa per approfondire le competenze nel settore delle reti informatiche e delle tecnologie digitali, sempre più richieste nel mondo del lavoro.

L’incontro è stato tenuto da Andrea Dallatorre, training specialist Cisco, che ha guidato gli studenti alla scoperta delle certificazioni offerte dal programma Cisco Networking Academy e delle prospettive professionali ad esse collegate. Durante la sessione, sono stati illustrati i principali percorsi formativi, le competenze tecniche richieste e le opportunità di carriera nel settore IT, con particolare attenzione alle figure legate alla gestione delle reti, alla sicurezza informatica e al cloud computing.

Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo domande e confrontandosi attivamente sui temi trattati. L’esperienza ha permesso loro di comprendere meglio le possibilità offerte dal proprio percorso di studi e di orientarsi in modo più consapevole verso il futuro, sia in ambito universitario sia professionale.

L’Istituto Marconi conferma così il proprio impegno nel favorire il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, offrendo agli studenti occasioni concrete di crescita e aggiornamento in linea con le richieste del mercato tecnologico.