Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 17:30 presso la Sala consiliare del Comune di Diano Marina, il ciclo di conferenze “i Venerdì della Conoscenza” giunge al suo quarto incontro stagionale, affrontando un tema di stringente attualità: “Il capitale umano: alfabetizzazione e nuova formazione”. Con il patrocinio della Regione Liguria, la presenza di relatori di rilievo e la partecipazione attiva di studenti, insegnanti, autorità, giornalisti e un numeroso e interessato pubblico, l’evento si conferma come un punto di riferimento culturale particolarmente significativo per la provincia di Imperia e non solo. Filo conduttore di questa edizione, il tema “Cambiare per innovare, innovare per cambiare”.

In un’epoca dominata dalla digitalizzazione pervasiva, il concetto di alfabetizzazione non può più limitarsi alla semplice capacità di leggere e scrivere. Oggi, essere cittadini consapevoli significa saper interpretare i linguaggi della modernità, e saper utilizzare criticamente i nuovi strumenti di raccolta, analisi e divulgazione delle informazioni. L’incontro di venerdì 13 marzo metterà a confronto le sfide della formazione dei futuri cittadini con la necessità di colmare il divario generazionale tra docenti e studenti, tra divulgatori e insegnanti.

Protagonisti d’eccezione: scienza e innovazione

Il dibattito vedrà la partecipazione di relatori capaci di coniugare rigore accademico e capacità comunicativa. Virginia Benzi (Quantum Girl), con una laurea in Fisica delle interazioni fondamentali, è una figura di riferimento per la divulgazione scientifica contemporanea. Con una community che supera il milione di follower tra Instagram, TikTok e YouTube, Benzi ha contribuito al rivoluzionamento del modo di raccontare la scienza alle nuove generazioni. Vincitrice del TikTok Award 2024 come miglior tiktoker “Edu” e Ambassador di Generazione STEM, porterà la sua esperienza nel tradurre concetti complessi come la meccanica quantistica in un linguaggio accessibile e coinvolgente. Marco Oreggia, Ingegnere informatico, rappresenta il ponte tra l’accademia e la scuola. Docente presso l’IIS Ruffini di Imperia e l’Università di Genova, la sua prospettiva sarà fondamentale anche per analizzare come le competenze tecniche debbano integrarsi nei percorsi formativi odierni. A moderare l’incontro sarà Damiana Biga, giornalista co-fondatrice di MediaLab, associazione non-profit impegnata nella promozione dell’alfabetizzazione mediatica e dello sviluppo del spirito critico. Parte attiva del dibattito saranno gli studenti dell’IIS Ruffini di Imperia.

Le parole del Sindaco e di Virginia Benzi

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande soddisfazione per il prestigio raggiunto dall’iniziativa: “Con questo quarto appuntamento dei ‘Venerdì della Conoscenza’, Diano Marina si conferma un laboratorio di idee e un punto di riferimento per la divulgazione scientifica di qualità. L’obiettivo è quello di offrire ai nostri cittadini, e in particolare ai giovani, gli strumenti necessari per navigare con consapevolezza le sfide del digitale. Il nostro legame con il progetto europeo ‘Eye of Europe’ dimostra che la riflessione locale può e deve avere un respiro internazionale, contribuendo attivamente a disegnare l’Europa di domani attraverso la valorizzazione del capitale umano”.

“Sono molto contenta di partecipare a questo incontro e di poter parlare di un tema che mi sta molto a cuore: come cambia il modo in cui impariamo e raccontiamo la conoscenza” ha aggiunto Virginia Benzi. “Credo che oggi sia fondamentale far dialogare scuola, divulgazione e nuovi linguaggi digitali per avvicinare davvero le nuove generazioni alla scienza. La scienza, infatti, non è solo una materia da studiare a scuola: è uno strumento per capire il mondo in cui viviamo. In una realtà sempre più guidata da tecnologia, dati e algoritmi, sviluppare una cultura scientifica diffusa significa dare alle persone gli strumenti per orientarsi e comprendere davvero le trasformazioni che stanno vivendo”.

Informazioni utili e partecipazione

I posti in presenza sono limitati. È possibile confermare la propria partecipazione tramite: e-mail, scrivendo a cultura@comune.dianomarina.im.it oppure su Eventbrite: https://lc.cx/fC3-QG. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming al seguente indirizzo: https://dianomarina.consiglicloud.it/home. La partecipazione dà diritto a 3 crediti formativi per l’Ordine dei Giornalisti, previa registrazione sulla piattaforma di formazione obbligatoria continua, dove è possibile iscriversi.

“Il capitale umano: alfabetizzazione e nuova formazione”

Venerdì 13 marzo 2026 – ore 17:30

Sala consiliare del Comune (secondo piano) – Piazza Martiri della Libertà