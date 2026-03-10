Fubine – Nell’ambito delle iniziative volte a diffondere la cultura della legalità tra le giovani generazioni, questa mattina la scuola secondaria di primo grado “Pietro Robotti” ha ospitato i Carabinieri della locale Stazione per un momento dedicato all’educazione civica.

L’evento, che ha visto la partecipazione degli alunni della terza media, rientra in un più ampio protocollo di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Ministero dell’Istruzione. L’appuntamento è stato condotto e moderato dal Maresciallo Ordinario Andrea Margoni, Comandante della Stazione, il quale ha interagito con gli studenti per approfondire tematiche di stringente attualità sociale e civica.

Durante la prima parte, i Carabinieri hanno illustrato la struttura dell’Istituzione, descrivendone i compiti e le articolazioni, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi una visione d’insieme sulle funzioni di sicurezza pubblica e sul ruolo di presidio territoriale svolto dai reparti capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale.

Successivamente, l’attenzione si è spostata su argomenti di carattere specifico, in particolare sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

I Carabinieri hanno analizzato le dinamiche di prevaricazione che possono manifestarsi sia nel contesto scolastico sia attraverso l’uso distorto dei social network e della rete. È stata sottolineata l’importanza della responsabilità individuale e delle conseguenze giuridiche derivanti da condotte illecite.

Gli studenti hanno mostrato vivo interesse, ponendo domande riguardo ai rischi della navigazione online e alle modalità per segnalare eventuali abusi.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di rafforzare il legame di fiducia tra le istituzioni e i cittadini di domani.