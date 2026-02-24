Venerdì 27 febbraio alle ore 10,30 in viale della Libertà sul Castello di Tortona, si terrà la commemorazione in ricordo dei dieci patrioti fucilati dai nazifascisti nel 1945, organizzata dall’ANPI e dal Comune di Tortona. Il programma prevede il raduno presso la stele ai Caduti per la posa della corona d’alloro; successivamente gli interventi del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente provinciale ANPI Roberto Rossi. Seguiranno i contributi da parte degli studenti delle scuole cittadine.
In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno presso la sala “Romita” del palazzo municipale in corso Alessandria 62, dopo la posa della corona d’alloro in viale della Libertà.