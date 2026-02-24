Il prestigioso ciclo di incontri “I Venerdì della Conoscenza” si appresta a vivere uno dei suoi momenti più stimolanti dal punto di vista etico. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina ospiterà un dibattito di eccezionale spessore intellettuale dal titolo: “I valori, le culture e la convivenza. Dalla legge al rispetto”. L’appuntamento, inserito nel quarto ciclo della rassegna intitolata “Cambiare per innovare e innovare per cambiare”, vedrà il confronto tra due figure di rilievo nazionale: la nota giornalista e conduttrice Mediaset Safiria Leccese e il gesuita e teologo Carlo Casalone, con la moderazione del fisico del CNR Pier Francesco Moretti.

L’incontro si propone di esplorare i principi morali che regolano il comportamento umano, analizzando come questi si evolvano nel tempo e nei diversi contesti culturali. In un’epoca caratterizzata da una crescente complessità sociale, il dialogo spazierà dalle radici millenarie delle religioni alle moderne scoperte scientifiche, toccando temi che vanno dal pensiero di San Paolo e Giordano Bruno fino alla meccanica quantistica.

L’alto profilo dei relatori garantisce la profondità del dibattito. Safiria Leccese, giornalista professionista e volto storico dei TG Mediaset, ha condotto programmi di grande successo come “La strada dei miracoli”. Autrice del libro “La ricchezza del bene”, è esperta di attualità, politica ed etica. Carlo Casalone – medico, gesuita e docente di etica e bioetica alla Pontificia Università Gregoriana – è membro della Pontificia Accademia per la Vita e Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini. Pier Francesco Moretti (moderatore) – fisico e ricercatore del CNR, esperto in Foresight Scientifico e Tecnologico – è membro del comitato scientifico che cura la rassegna.

Gli incontri si svolgono in presenza presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, la cui capienza limitata raccomanda vivamente la prenotazione. È possibile confermare la propria presenza tramite email all’indirizzo cultura@comune.dianomarina.im.it oppure su Eventbrite https://url-shortener.me/C68R. Per chi non potesse partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al seguente indirizzo: https://dianomarina.consiglicloud.it/home, dove si trovano anche le registrazioni delle conferenze precedenti. L’evento è valido per il riconoscimento di crediti formativi OdG. I professionisti interessati possono registrarsi direttamente sulla piattaforma di formazione obbligatoria continua dedicata.

“‘I Venerdì della Conoscenza’ non sono solo un evento culturale, ma un pilastro della nostra visione di città: un luogo dove la comunità, dai giovani agli anziani, può confrontarsi con i grandi temi del nostro tempo” ha dichiarato il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi. “La presenza di relatori di fama internazionale conferma Diano Marina come un centro pulsante di divulgazione scientifica e riflessione etica, capace di attrarre un pubblico qualificato anche al di fuori della stagione estiva”.

Anche l’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha sottolineato l’alto valore formativo dell’iniziativa: “La qualità degli interventi testimonia l’alto livello raggiunto dalla nostra rassegna. Portare a Diano Marina professionisti come Safiria Leccese e accademici del calibro di Carlo Casalone significa offrire ai nostri cittadini e agli studenti strumenti concreti per interpretare il cambiamento. È una sfida culturale che abbiamo intrapreso con convinzione, puntando sull’eccellenza per stimolare una cittadinanza sempre più attiva e consapevole”.

Dopo quello di venerdì 27 febbraio, il prossimo appuntamento con I Venerdì della Conoscenza è fissato per venerdì 13 marzo, sempre alle ore 17.30 in Sala Consiliare. Il titolo dell’incontro sarà “Il capitale umano: alfabetizzazione e nuova formazione” e vedrà come relatori Virginia Benzi (Quantum Girl) e Marco Oreggia, con la moderazione di Damiana Biga. Con più di 600.000 followers solo su Instagram, Viginia Benzi è una nota e giovanissima divulgatrice scientifica, molto attiva sui social media. Ha curato e condotto GenQ per RaiPlay, collabora con università ed enti di ricerca, è Ambassador di Generazione STEM e nel 2024 ha vinto il TikTok Award come miglior tiktoker italiano nel campo Edu. Marco Oreggia è Docente di Informatica presso l’IIS Ruffini di Imperia e Docente a Contratto presso l’Università degli Studi di Genova per il corso di Algorithms Laboratory ad Ingegneria Informatica.

