Nell’ambito delle misure disposte al fine di garantire la sicurezza del Festival della Canzone Italiana, su richiesta del Prefetto di Imperia, l’ENAC ha istituito un divieto di sorvolo nello spazio aereo su Sanremo.
Detta interdizione, stabilita in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sarà in vigore dal 22 febbraio al 1° marzo 2026, in determinate fasce orarie giornaliere, ed avrà valenza sia per il volo a vista che per quello strumentale, ivi compresi i c.d. droni, parapendii, ultraleggeri, palloni, paracadute e voli per fini pubblicitari, con esclusione dei soli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza.
Eventuali deroghe per riprese accreditate dalla RAI o, comunque, per servizi attinenti all’evento musicale potranno essere valutate dalla Prefettura di Imperia, cui dovranno pervenire con ogni consentito anticipo.