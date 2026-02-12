Nella mattinata odierna nel capoluogo alessandrino, presso i giardini che hanno preso il suo nome, la Polizia di Stato ha rinnovato il ricordo di Giovanni PALATUCCI che, nel suo ruolo di poliziotto e uomo, ha contribuito alla salvezza di numerosi cittadini ebrei durante i tragici anni della seconda guerra mondiale, finendo i propri giorni presso il capo di sterminio di Dachau il 10 febbraio 1945.

Alla presenza del Vice Prefetto Vicario Dott. Luigi Swich, del Vicario del Questore di Alessandria Dott.ssa Sara Mancinelli, del Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, del rappresentante della Provincia di Alessandria Maurizio Sciaudone, delle massime autorità civili e militari cittadine, dell’Anps e delle altre associazioni di ex appartenenti dei corpi civili e militari dello Stato è stata data lettura ad una breve scheda biografica di Palatucci per poi onorarlo con la deposizione di una corona d’alloro ed una momento di preghiera finale.