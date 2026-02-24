Rosignano Monferrato – Si è tenuto nella mattinata di ieri un incontro dedicato alla legalità e alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo presso le scuole del territorio. L’iniziativa ha visto come protagonista il Vice Brigadiere Buglione, comandante in sede vacante della locale Stazione dei Carabinieri, che ha incontrato gli alunni della quinta elementare e della prima media.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione che i Carabinieri promuovono costantemente negli istituti scolastici per favorire una cultura del rispetto e della responsabilità civica fin dalla giovane età.

Durante la lezione, il sottufficiale ha affrontato le tematiche legate ai rischi della rete, spiegando ai ragazzi come riconoscere e contrastare le prevaricazioni che avvengono sia nel contesto fisico che in quello digitale. Grande attenzione è stata posta sulle conseguenze giuridiche e sociali di tali comportamenti, stimolando un dibattito attivo. I giovani studenti hanno partecipato con entusiasmo, ponendo numerose domande per soddisfare le proprie curiosità sull’attività quotidiana svolta dai Carabinieri a tutela della cittadinanza.

A conclusione del momento formativo, il Brigadiere ha mostrato agli studenti l’autovettura in dotazione alla locale Stazione e i ragazzi hanno potuto osservare da vicino l’equipaggiamento utilizzato dai Carabinieri durante i servizi di controllo del territorio.

L’incontro si è concluso con un messaggio di vicinanza tra l’Arma e le nuove generazioni, volto a consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e i Carabinieri.

L’attività didattica ha riscosso il plauso del corpo docente per l’efficacia comunicativa e l’alto valore educativo dei temi trattati durante la mattinata.