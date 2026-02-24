Pietra Marazzi – Nella serata di ieri, i locali della biblioteca del Comune hanno ospitato un incontro pubblico dedicato alla prevenzione di truffe e furti, nell’ambito di un’iniziativa volta a rafforzare la vicinanza tra istituzioni e cittadinanza. All’evento, che ha visto la partecipazione del Sindaco Claudio Aiachino e dei residenti, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bassignana per illustrare le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati per raggirare le fasce deboli della popolazione.

Durante la conferenza, i Carabinieri hanno approfondito le diverse tipologie di reato, concentrandosi in particolare sui furti in abitazione e fornendo consigli pratici per aumentare le difese passive degli immobili. L’esposizione ha toccato punti nodali della sicurezza, esaminando i comportamenti da adottare in caso di visite sospette da parte di sedicenti tecnici o appartenenti alle forze dell’ordine. I partecipanti hanno attivamente interagito con il Brigadiere Capo Andrea Zucconi, esponendo situazioni vissute o dubbi specifici sulle modalità di segnalazione.

Un aspetto centrale del dibattito è stato quello della sicurezza percepita. I presenti hanno manifestato un diffuso senso di tranquillità legato alla costante presenza sul territorio della pattuglia dei Carabinieri, considerata un deterrente fondamentale contro la microcriminalità.

Al termine della serata, i Carabinieri hanno ribadito l’importanza di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per riferire qualsiasi anomalia o movimento sospetto, sottolineando come la tempestività della segnalazione sia cruciale per l’efficacia degli interventi.

L’incontro si è concluso con l’impegno di proseguire in questa attività di monitoraggio e dialogo costante con la comunità locale.