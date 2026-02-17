Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nel territorio di Voghera.

Nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, il Commissariato di Voghera, nell’ambito delle operazioni interforze di controllo straordinario del territorio, volute dalla Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disposte dalla Questura, ha coordinato un pattuglione interforze.

L’intervento, focalizzato sulla prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio e sul contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha interessato le aree più sensibili della città, con particolare attenzione al centro storico e allo scalo ferroviario.

L’operazione ha visto l’impiego coordinato di un dispositivo interforze che ha visto operare fianco a fianco Personale del Commissariato di P.S., della Polizia Ferroviaria di Voghera, militari dell’Arma dei Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e operatori della Polizia Locale.

Per garantire la massima efficacia nei controlli, le pattuglie si sono avvalse di apparati Metal Detector per l’individuazione di armi o oggetti atti a offendere.

Nel corso del servizio, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un autolavaggio cittadino. All’interno dei locali tecnici, è stato individuato un cittadino extracomunitario la cui posizione lavorativa è risultata non conforme alle normative vigenti. Sono attualmente in corso accertamenti per definire le responsabilità del titolare dell’attività.

Presso la stazione ferroviaria, invece, su segnalazione del capotreno di un convoglio proveniente da Milano, le Forze dell’Ordine hanno intercettato un uomo di origine algerina che aveva tentato di sottrarre il bagaglio a un passeggero. Al momento del controllo, il soggetto ha esibito una carta d’identità spagnola contraffatta. Dopo i rilievi fotosegnaletici, l’uomo è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

Al termine delle attività sono state identificate complessivamente 31 persone.

L’operazione ribadisce l’impegno costante e la presenza capillare dello Stato nei punti nevralgici della città, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori.Questura di Pavia – Ufficio di Gabinetto.