L’Associazione Proloco di Francavilla Bisio nel mese di Febbraio (esattamente venerdì 20 ) compirà 40 anni! La sfida di costruire una entità capace di “promuovere” iniziative tese a far conoscere il piccolo paese collinare della Val Lemme – lanciata da un manipolo di amici a ridosso di un cambio amministrativo comunale – non ci può lasciare indifferenti, anzi ci conduce sapientemente a “fare memoria” della storia di un Gruppo ma anche di una intera Comunità, che con impegno, passione, entusiasmo, ha favorito una svolta, un cambiamento, una notorietà mai conosciuti prima.

E’ grazie alla Proloco se oggi parliamo ancora con entusiasmo mai venuto meno, di programmazione di eventi finalizzati ad implementare quella “notorietà” attraverso proposte enogastronomiche e culturali che hanno concrete ricadute sul territorio, le persone, le istituzioni. E’ grazie alla Proloco se coltiviamo certi valori e principi legati al senso di appartenenza ad un luogo, all’amicizia (vera, sincera), al rispetto delle tradizioni pur adeguate ai cambiamenti epocali, inevitabili, in un cammino lungo 40 anni…

E’ grazie alla Proloco se oggi riusciamo a “fare memoria” , se possiamo sorridere al ricordo di chi tanto ha dato in spirito di puro volontariato, e non è più tra noi; se siamo orgogliosi di tante realizzazioni stabili e visibili; se abbiamo una “marea” di ricordi da condividere serenamente.

Per giungere e valorizzare le origini della Proloco, per evidenziare l’entusiasmo, l’impegno, la concretezza di tanti Volontari che hanno tradotto – non solo i principi statutari associativi – ma realizzato concretamente opere e iniziative culturali a favore di una comunità e di un territorio, si è pensato ad un evento che possa “lasciare un segno” permanente nel tempo.

In collaborazione con Poste Italiane, il 20 Febbraio 2026, avverrà l’Annullo Filatelico. La sede di un Ufficio postale temporaneo, sarà allestita presso la Sala della Società M.S., dalle h. 10 alle 16. Funzionari delle Poste timbreranno cartoline (riportanti un’immagine del paese) a beneficio dei collezionisti e di tutti gli intervenuti. Le cartoline con annullo non consegnate nella giornata, saranno conservate presso la sede della Biblioteca civica e distribuite – sempre gratuitamente – in tempi successivi.

Rosa Mazzarello